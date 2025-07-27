«Можно было бы пойти в суд или прокуратуру». Пашков — об уходе Ткачёва из «Авангарда»

Олимпийский чемпион Александр Пашков раскритиковал решение «Авангарда» расторгнуть действующий пятилетний контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«То, что произошло с Ткачёвым в Омске, — это жирная клякса для «Авангарда». У команды есть академия, большие средства вкладываются в воспитание своих игроков. И тут одного из лучших воспитанников в истории клуба просто выбрасывают на улицу. Более нелепую историю трудно придумать. Она больно ударит по клубному патриотизму, по всей системе омского хоккея.

В такой ситуации можно было бы попробовать, пойти, скажем, в суд или прокуратуру. В конце концов Ткачёв не только хоккеист, но и российский гражданин, которому гарантировано право на труд. Гарантировано и защищено — трудовым кодексом! Очевидно одно – контракты в КХЛ перестают воспринимать серьёзно, началась какая-то анархия. Это тревожный сигнал для лиги и всего нашего клубного хоккея», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.