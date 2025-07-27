«Баффало» подписал контракт с защитником Конором Тимминсом

«Баффало Сэйбрз» подписал с защитником Конором Тимминсом двухлетний контракт со средней годовой зарплатой в $ 2,2 млн, сообщает пресс-служба клуба.

28 июня «Баффало» приобрел 26-летнего Тимминса вместе с защитником Айзеком Белливо из «Питтсбурга» в обмен на выбор во втором раунде драфта и защитника Коннора Клифтона. 1 июля Тимминс стал ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Тимминс провёл 68 матчей, проводя на льду в среднем 18.43, что является лучшим показателем в его карьере. Всего в Национальной хоккейной лиге защитник провёл 159 матчей, в которых набрал 46 очков — забросил шесть шайб и отдал 40 результативных передач.