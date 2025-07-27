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Агентство, представляющее интересы Джоша Ливо, высказалось о будущем игрока в «Салавате»

Агентство, представляющее интересы Джоша Ливо, высказалось о будущем игрока в «Салавате»
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Хоккейное агентство Titan Sport высказалось о слухах в СМИ про возможный уход нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева». Агентство представляет интересы канадского форварда в КХЛ.

«В связи с участившимися спекуляциями в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, касающимися возможного перехода Джошуа Ливо в другой хоккейный клуб, считаем необходимым официально заявить следующее.

В настоящее время Джошуа Ливо является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев» и имеет с ним действующий контракт, условия которого неукоснительно соблюдаются обеими сторонами. Любая информация, распространяемая в сети Интернет и других источниках, противоречащая данному факту, является недостоверной и не соответствует действительности.

Подчёркиваем, что ни агентство, ни сам хоккеист Джошуа Ливо не инициировали контакты с другими хоккейными клубами и не вели никаких переговоров относительно возможного трудоустройства в будущем.

В целях обеспечения благоприятной обстановки для подготовки команды «Салават Юлаев» к предстоящему сезону, а также для защиты профессиональной репутации спортсмена настоятельно просим воздержаться от распространения непроверенной и заведомо ложной информации», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

Напомним, Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

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