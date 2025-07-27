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Борис Майоров назвал минусы в отстранении России от международных соревнований

Борис Майоров назвал минусы в отстранении России от международных соревнований
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров заявил, что отстранение негативно сказывается на российском спорте. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри, говоря о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026, заявила, что, вероятно, будет принято аналогичное решение, что и в случае с Парижем-2024.

«Безусловно, наши ребята завоёвывают медали, молодцы. Но очевидно, что мы многое потеряли за время отстранения. Забыли соревновательный вкус – это важно, чтобы спортсмен постоянно крутился в этой орбите. А иначе он просто начинает вариться в собственном соку, результат это не приносит.

Не знаю, как будет с хоккеем, когда мы вернёмся. Если смотреть внешне на нашу лигу, то мы видим, что таких скоростей, как на главных турнирах, мы не наблюдаем», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

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