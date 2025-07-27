«Авангард» подписал контракт с лучшим бомбардиром АХЛ прошлого сезона Эндрю Потуральски

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Эндрю Потуральски. Как сообщает пресс-служба омского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 31‑летнего хоккеиста 527 матчей и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».

В НХЛ Потуральски сыграл девять матчей и отметился тремя результативными передачами.

Напомним, в прошлом сезоне «Авангард» дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Локомотиву» в семи матчах.