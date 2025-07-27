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«Давно хотели заполучить ведущие клубы КХЛ». Сопин — о подписании контракта с Потуральски

«Давно хотели заполучить ведущие клубы КХЛ». Сопин — о подписании контракта с Потуральски
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Эндрю Потуральски. Американский форвард стал лучшим бомбардиром АХЛ в прошлом сезоне.

«Этого игрока давно хотели заполучить ведущие клубы КХЛ, и не случайно. Потуральски – прирождённый бомбардир, командный игрок, набирающий солидное количество очков за сезон. Мы рады, что в процессе переговоров Эндрю проникся тем подходом, той игровой философией, которую применяет в «Авангарде» Ги Буше. Рассчитываем, что наша игровая модель поможет новичку реализовать свои сильные стороны по максимуму и принести команде немало пользы», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

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