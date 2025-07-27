Крис Крайдер поделился эмоциями от игры за «Рейнджерс» на протяжении 13 сезонов

Нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер поделился эмоциями от игры за «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард выступал в клубе 13 сезонов и был обменян в «Анахайм» в это межсезонье.

«В Нью-Йорке я получил много доброты, много признательности, много благодарности — и это взаимно. Мне невероятно повезло пережить то, что я пережил, то, что навсегда останется со мной, и, конечно же, огромную роль в этом играют болельщики. Именно это делает «Рейнджерс» такими особенными», – приводит слова Крайдера пресс-служба «Дакс».

Напомним, «Анахайм» семь сезонов подряд не принимает участия в розыгрыше Кубка Стэнли. В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.