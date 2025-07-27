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Михайлов заявил о прогрессе в вопросе возвращения России на международную спортивную арену

Михайлов заявил о прогрессе в вопросе возвращения России на международную спортивную арену
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможном возвращении России в международные турниры. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри, говоря о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026, заявила, что, вероятно, будет принято такое же решение, что и в случае с Парижем-2024.

«Хорошо, что Ковентри выступила. Судя по всему, руководство МОК заинтересовано в том, чтобы наши спортсмены выступали. Политическая ситуация не позволяет чётко и ясно сказать: мы должны участвовать.

В любом случае поездка российских атлетов на Олимпиаду будет большой заслугой всех работников спорта. Сдвиги есть, завтра выступим под нейтральным статусом, а послезавтра – с флагом и гимном», – цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

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