Олимпийский чемпион раскритиковал руководство «Авангарда» за решение расторгнуть Ткачёва

Олимпийский чемпион Александр Пашков раскритиковал решение «Авангарда» расторгнуть действующий пятилетний контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Расстановка в целом понятна. Хоккеист получил явно завышенный контракт, а выписанный из Северной Америки тренер, подозреваю, с не менее завышенным контрактом, встал в позу и поставил задачу этого игрока убрать. Причина, скорее всего, игровая, хоккеист не вписывается в тренерскую систему.

Сильное руководство в такой ситуации попыталось бы найти компромисс, ведь и тренер, и игрок – наёмные работники, которые как раз от руководства полностью зависят. Слабое – ушло бы в тень и спряталось бы за тренером, которому, видимо, дан карт-бланш.

— В Омске пошли по второму пути?

— Да, в общем-то, ушли от ответственности. Предложили игроку сгонять в Северную Америку и самому решить свой вопрос. И смех и грех, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.