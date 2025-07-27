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Игорь Гришин оценил победу «Нефтехимика» в первом контрольном матче предсезонки КХЛ

Игорь Гришин оценил победу «Нефтехимика» в первом контрольном матче предсезонки КХЛ
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Главный тренер ХК «Нефтехимик» Игорь Гришин подвёл итог контрольного матча с ХК «Челны» (3:0).

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
27 июля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Челны
Набережные Челны
1:0 Хайруллин (Корбит) – 24:41 (5x4)     2:0 Соколов (Муиссу) – 28:13 (5x5)     3:0 Надворный (Якупов, Морозов) – 59:59 (en)    

«Думаю, не совсем верно будет, если скажем, что сегодня был настоящий хоккей. Всё-таки мы мало занимались на льду, всего неделя. Поэтому было много технического брака. Но мы больше обращали внимание не на этот момент, а на то, как ребята выполняли нашу установку. Конечно, не до конца довольны, но ребята старались делать то, что мы просили.

Техническое исполнение, безусловно, в ходе дальнейшего тренировочного процесса будет улучшаться. Всё равно хочу отметить, что победа в первой игре – это очень важно. И болельщикам приятно, и нам тоже», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.

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