Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-работник ИИХФ: Никлас Бекстрём подпишет контракт со шведским «Брюнесом»

Экс-работник ИИХФ: Никлас Бекстрём подпишет контракт со шведским «Брюнесом»
Комментарии

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подпишет контракт со шведским «Брюнесом».

«В понедельник «Брюнес» и Шведская хоккейная лига проведут пресс-конференцию. Ходят слухи, что клуб объявит о подписании контракта с 37-летним Никласом Бекстрёмом. «Брюнес» — это клуб, который он покинул в 2007 году, подписав контракт с «Вашингтоном». За последние два сезона он сыграл восемь матчей», — написал Шемберг в соцсети.

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» закончился 30 июня 2025 года.

Материалы по теме
Овечкин назвал имя своего любимого партнёра в «Вашингтоне»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android