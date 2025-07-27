Экс-работник ИИХФ: Никлас Бекстрём подпишет контракт со шведским «Брюнесом»

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подпишет контракт со шведским «Брюнесом».

«В понедельник «Брюнес» и Шведская хоккейная лига проведут пресс-конференцию. Ходят слухи, что клуб объявит о подписании контракта с 37-летним Никласом Бекстрёмом. «Брюнес» — это клуб, который он покинул в 2007 году, подписав контракт с «Вашингтоном». За последние два сезона он сыграл восемь матчей», — написал Шемберг в соцсети.

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» закончился 30 июня 2025 года.