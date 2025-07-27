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Павел Бучневич рассказал, чем «Виннипег» отличается от других команд НХЛ

Павел Бучневич рассказал, чем «Виннипег» отличается от других команд НХЛ
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об особенностях игры с «Виннипег Джетс» и назвал их отличие от других команд НХЛ. В прошлом сезоне команды встретились между собой в рамках первого раунда плей-офф. Канадская команда взяла верх в семи матчах.

— «Виннипег» такая команда, с которой тяжело играть один матч. Они не похожи на всех остальных, поэтому требуется время, чтобы понять, как их обыгрывать. И одна из задумок нашего тренера – чтобы защитники были активнее.

Первые две игры было так: мы приезжаем, играем втроём против пятерых – и нам тяжело выйти из угла, потому что там слишком много соперников. И атак с ходу не было, потому что «Джетс» постоянно откатывались. А когда защитник подключается, их компьютер ломается и открывается пространство.

– А расшифруй, что значит «Виннипег» играет по-другому»?
– Если шайба в углу – у них все пятеро там. Втроём прижимают, и крайние спускаются очень низко. А когда играешь в плей-офф, не хочешь рисковать. Понимаешь, что если тебя зажали в углу, то перевод оттуда могут перехватить, а это автоматом три в два на твои ворота. То есть, чтобы что-то создать против «Джетс», надо выйти из этого угла самому. На домашних играх у нас это получалось. А потом – и на выезде тоже», – приводит слова Бучневича Sports.ru.

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