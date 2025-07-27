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Вратарь системы «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от тренировки с Джошем Ливо

Вратарь системы «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от тренировки с Джошем Ливо
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Вратарь системы «Салавата Юлаева» Иван Ткач-Ткаченко поделился впечатлениями от тренировки с канадским нападающим Джошем Ливо.

– Вы тренировались с основой «Салавата Юлаева»?
– Один раз. Там большие игроки, всё быстрее, сильнее, плотнее. Было прикольно потренироваться с Джошуа Ливо, игроком такого высокого уровня. У всех броски классные, но его мне запомнились больше всего: сильные, точные.

– Какие у вас личные цели на следующий сезон?
– Попробовать свои силы в КХЛ, если возьмут в основную команду – это главная цель. Пока что я прохожу предсезонку с «Толпаром», но могут пригласить и в «Салават Юлаев». Буду работать для этого, – цитирует Ткача-Ткаченко официальный сайт КХЛ.

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