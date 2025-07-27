«Красавцы, бились до конца!» Форвард «Ак Барса» Яшкин посетил игру «Рубина» с «Зенитом»
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин посетил игру 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Рубином» и «Зенитом» (2:2) и отметил характер футболистов казанской команды, которые смогли отыграться со счёта 0:2.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11' 0:2 Кассьерра – 36' 1:2 Ходжа – 47' 2:2 Даку – 90'
«Ребята красавцы, бились до конца! Шикарная игра с отличной атмосферой», — написал Яшкин в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Яшкина
Казанцы прервали серию поражений из четырёх матчей с сине-бело-голубыми. «Зенит» впервые с сентября 2016 года упустил преимущество в два мяча в РПЛ.
После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» располагается на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.
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