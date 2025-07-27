36-летний форвард Артём Лукоянов заявил, что хочет вернуться в «Ак Барс»

Экс-нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов заявил, что ищет клуб в КХЛ для продолжения карьеры. Последним клубом 36-летнего игрока был жлобинский «Металлург».

«Всё в процессе. Ищу команду из КХЛ, но пока всё на уровне разговоров. Я выходил на «Ак Барс», хотел, чтобы начался хоть какой-то разговор о возвращении. Но что есть, то есть. Жаль, что там не очень заинтересованы во мне», – цитирует Лукоянова «Бизнес Online».

Лукоянов провёл в казанском «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. Всего Лукоянов сыграл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.