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Пастрняк: Слафковски нужно быть немного скромнее и подавать пример молодым ребятам

Пастрняк: Слафковски нужно быть немного скромнее и подавать пример молодым ребятам
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк считает, что форварду «Монреаль Канадиенс» Юраю Слафковски нужно быть поскромнее.

«Юрай – всё ещё молодой игрок, который с каждым годом набирается опыта в НХЛ. В прошлом сезоне уже было видно, что он вносил больший вклад, чем раньше. У него хорошие физические данные, он силён в игре перед воротами и техничен.

Я верю, что он продолжит прогрессировать. Это пойдёт только на пользу ему и всему словацкому хоккею. Но ему нужно быть немного скромнее, он должен подавать пример более молодым ребятам», – цитирует Пастрняка Sportskeeda.

В минувшем сезоне первый номер драфта НХЛ — 2022 набрал 51 (18+33) очко в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ. В пяти матчах плей-офф 21-летний форвард «Монреаля» забросил две шайбы.

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