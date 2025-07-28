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Восьмой номер драфта НХЛ — 2006 Питер Мюллер завершил карьеру

Восьмой номер драфта НХЛ — 2006 Питер Мюллер завершил карьеру
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Восьмой номер драфта НХЛ — 2006 нападающий Питер Мюллер завершил карьеру, сообщает официальный сайт клуба «Комета Брно». 37-летний американский форвард отыграл последние семь сезонов в Чехии. Он становился лучшим бомбардиром экстралиги в 2021 году и самым ценным игроком в 2019-м.

В минувшем сезоне он стал чемпионом страны в составе клуба «Комета Брно», набрав 36 (18+18) очков в 36 играх в регулярном чемпионате и 13 (7+6) очков в 20 матчах в плей-офф. Всего в чешской лиге он провёл 259 игр в регулярках и 56 – в плей-офф.

В НХЛ на его счету 270 матчей за «Финикс», «Колорадо» и «Флориду», в которых нападающий набрал 160 очков (63+97). Сезон-2010/2011 игрок полностью пропустил из-за сотрясения мозга.

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