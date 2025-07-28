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Кожевников: Ткачёва точно так же, как Курьянова, неблагодарно выбросили из Омска

Кожевников: Ткачёва точно так же, как Курьянова, неблагодарно выбросили из Омска
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников негативно воспринял уход нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда» и сравнил это с ещё одной историей омского воспитанника Антона Курьянова, который представлял клуб в качестве игрока, тренера и генерального менеджера.

«Для Ткачёва эта история должна стать хорошим раздражителем. Владимир – очень талантливый игровичок, один из моих любимчиков. Но надо взрослеть, играть злее, жёстче и стабильнее, не только в атаке, но и в обороне. Тогда и подтянется до уровня Вадима Шипачёва и Александра Радулова, которым почти 40 лет и которые по-прежнему держат эту лигу.

Тут самый хороший пример – его земляк Антон Курьянов. Его точно так же неблагодарно выбросили из Омска – во имя очередного Потуральски. Но Курьянов не расклеился, а только собрался – и в Ярославле стал одним из лучших тренеров, очень помог «Локомотиву» в походе за Кубком Гагарина. Теперь в штабе Игоря Никитина он в ЦСКА», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

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