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«Приходится принимать жёсткие решения. Строимся заново». Сопин — о перестройке «Авангарда»

«Приходится принимать жёсткие решения. Строимся заново». Сопин — о перестройке «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил последние изменения состава команды.

– Вы, наверное, один из главных ньюсмейкеров межсезонья. Расскажите, насколько оно получилось безумным лично для вас как для менеджера «Авангарда»? Столько расторжений, подписаний, почти всю команду поменяли.
– Мы посчитали, что 14 человек будет новых. Это определённые трудности накладывает, конечно. По сути, команда строится заново. Всегда легче поменять два-три винтика в механизме, чем строить его заново. Но мы опирались на внутренние свои ощущения, на задания от тренерского штаба. С учётом потолка зарплат приходилось принимать местами жёсткие и непопулярные решения, как с Володей Ткачёвым.

И, возможно, в мировом хоккее, была история, когда хоккеист не доезжал до своей команды новой. Но я ещё раз хотел бы сказать, что мы хотели стать лучше и сильнее. На сегодняшний день подписание Макса Лажуа нам кажется более перспективным для команды. И только хотел бы сказать большое спасибо Джесси Блэкеру, его агенту и «Автомобилисту», что мы смогли выйти из этой ситуации.

– Вы же выбирали Блэкера и наверняка обсуждали его кандидатуру с Ги Буше. На тот момент Лажуа не собирался ехать в КХЛ или просто не хотели рисковать и страховались?
– Мы в конце сезона разговаривали с Максом. Ги с ним работал в «Оттаве» вместе. Он долго думал и говорил, что вряд ли он поедет в этом сезоне в КХЛ. Потом его позиция изменилась, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Эксклюзив
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
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