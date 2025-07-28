Кожевников назвал плюс в работе Боба Хартли по сравнению с Ги Буше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике практику иностранных тренеров приглашать в свой штаб соотечественников и на этом фоне выгодно выделил главного тренера «Локомотива» Боба Хартли, в помощниках у которого будут российские специалисты.

«Ребята, читайте Фёдора Михайловича Достоевского. Он же сказал: «Наш русский либерал – прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». В том же Омске «чистят», увы, не первый год — как, впрочем, и в других наших городах.

Чувствую, что весь сезон предстоит «бодаться» с первым помощником Боба Хартли Дмитрием Рябыкиным, который всячески спорит со мной и защищает Хартли в прессе ещё со времён «Авангарда». Кстати, отдам должное Хартли, в отличие от Буше, он хотя бы собрал российский штаб. А вот омский канадец умудрился набрать себе из Америки помощников не только в «Авангард», но и в дочернюю команду ВХЛ. Получается, в Сибири открыли целую артель по чистке — в нашем случае коньков!

Вообще же это унизительно, когда иностранец везёт с собой ещё и помощников-легионеров. Что говорит о полном недоверии к своим тренерам — и самом высоком уровне «лакейства» в клубном руководстве», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.