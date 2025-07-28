Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда» рассказал про ожидания клуба о дальнейшей судьбе Маклауда

Генменеджер «Авангарда» рассказал про ожидания клуба о дальнейшей судьбе Маклауда
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал про ожидания клуба о дальнейшей судьбе нападающего Майкла Маклауда, с которого были сняты обвинения в изнасиловании.

– С какими чувствами «Авангард» следил за судом по Маклауду? Какая там сейчас актуальная ситуация? Потому что Майкл, наверное, хочет после этого приговора вернуться в НХЛ, но пока нельзя. Сколько вы готовы ждать разрешения окончательной ситуации?
– Наши юристы клубные и руководители следили за судом, были с Майклом на связи. Конечно, мы рады оправдательному приговору. Я не могу назвать точный срок – будем мы ждать неделю или две. Из наших контактов с Майклом, его агентами и североамериканскими хоккейными специалистами понимаем, что лига не будет затягивать с решением, и в ближайшую неделю-две они должны выйти с релизом. То есть или они разрешают им играть, или не разрешают, или разрешают, но рекомендуют клубам с ними не подписывать контракт. Думаю, что лига сама не будет затягивать с этим решением, и в ближайшее время мы всё узнаем, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Эксклюзив
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android