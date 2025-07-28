Генменеджер «Авангарда» рассказал про ожидания клуба о дальнейшей судьбе Маклауда

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал про ожидания клуба о дальнейшей судьбе нападающего Майкла Маклауда, с которого были сняты обвинения в изнасиловании.

– С какими чувствами «Авангард» следил за судом по Маклауду? Какая там сейчас актуальная ситуация? Потому что Майкл, наверное, хочет после этого приговора вернуться в НХЛ, но пока нельзя. Сколько вы готовы ждать разрешения окончательной ситуации?

– Наши юристы клубные и руководители следили за судом, были с Майклом на связи. Конечно, мы рады оправдательному приговору. Я не могу назвать точный срок – будем мы ждать неделю или две. Из наших контактов с Майклом, его агентами и североамериканскими хоккейными специалистами понимаем, что лига не будет затягивать с решением, и в ближайшую неделю-две они должны выйти с релизом. То есть или они разрешают им играть, или не разрешают, или разрешают, но рекомендуют клубам с ними не подписывать контракт. Думаю, что лига сама не будет затягивать с этим решением, и в ближайшее время мы всё узнаем, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.