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Бывший нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём подписал контракт со шведским «Брюнесом»

Бывший нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём подписал контракт со шведским «Брюнесом»
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37-летний бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём официально подписал контракт со шведским «Брюнесом», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с форвардом рассчитан на 1+1 год, Никлас будет играть под номером 19.

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» закончился 30 июня 2025 года.

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 очка (271+762) в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.

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