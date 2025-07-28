Нападающий Никлас Бекстрём поделился эмоциями от подписания контракта с «Брюнесом». Форвард вернулся в шведский клуб после 18 лет выступления в Северной Америке.

«Я всегда чувствовал, что хотел бы снова представлять «Брюнес», если бы появилась такая возможность. Я давно мечтал вернуться в «Брюнес». После реабилитации и почти двух сезонов отсутствия на льду я чувствую себя очень заряженным и полным энергии, чтобы внести свой вклад в будущие успехи клуба», – цитирует Бекстрёма пресс-служба клуба.

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 (271+762) очка в 1105 играх регулярного чемпионата.