Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никлас Бекстрём поделился эмоциями от подписания контракта с «Брюнесом»

Никлас Бекстрём поделился эмоциями от подписания контракта с «Брюнесом»
Комментарии

Нападающий Никлас Бекстрём поделился эмоциями от подписания контракта с «Брюнесом». Форвард вернулся в шведский клуб после 18 лет выступления в Северной Америке.

«Я всегда чувствовал, что хотел бы снова представлять «Брюнес», если бы появилась такая возможность. Я давно мечтал вернуться в «Брюнес». После реабилитации и почти двух сезонов отсутствия на льду я чувствую себя очень заряженным и полным энергии, чтобы внести свой вклад в будущие успехи клуба», – цитирует Бекстрёма пресс-служба клуба.

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 (271+762) очка в 1105 играх регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Официально
Бывший нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём подписал контракт со шведским «Брюнесом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android