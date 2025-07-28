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Генменеджер «Авангарда» ответил, планирует ли он полностью использовать легионерскую квоту

Генменеджер «Авангарда» ответил, планирует ли он полностью использовать легионерскую квоту
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил, планирует ли он полностью использовать легионерскую квоту.

– Если я правильно понимаю: Потуральски, Лажуа, Чеккони и ещё у вас одна позиция открытая легионерская, если уже считать Маклауда. Вы планируете полностью использовать легионерскую обойму на входе в сезон или оставить эту позицию открытой?
– Если увидим, что можем усилиться, например, сегодня – Маклаудом или ещё кем бы то ни было, то почему нет. Если Майкл вернётся, то в принципе мы обсуждали с Буше и с руководством, что теоретически можем зайти в сезон, имея дефицитную позицию нападающего или защитника. Но так как по защите, я считаю, мы уже укомплектовались на 1000%, то по нападающим у нас есть пара моментов, которые хотим усилить. С одной дефицитной позицией, думаю, это не проблема, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Эксклюзив
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
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