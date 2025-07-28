Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Игорь Гераськин обменян из «Металлурга» в «Адмирал»

Нападающий Игорь Гераськин обменян из «Металлурга» в «Адмирал»
Аудио-версия:
Комментарии

«Адмирал» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен, в результате которого на Дальний Восток переезжает нападающий Игорь Гераськин, в обратном направлении отправляется форвард Арсений Ковгореня. Также приморский клуб получает денежную компенсацию.

26-летний Гераськин – воспитанник клуба «Титан» из подмосковного Клина. В КХЛ дебютировал в 2017 году за череповецкую «Северсталь». В сезоне-2023/2024 перешёл в «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ провёл 493 матча и заработал 205 (71+134) очков при показателе полезности «-24».

Ковгореня – 20-летний белорусский хоккеист, большую часть карьеры проведший в Беларуси: Арсений играл за минские «Юность» (Экстралига, 2022-2025), «Юниор» (2022-2024) и «Динамо-Минск» (КХЛ, сезон-2024/2025). В это межсезонье нападающий был обменян в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Материалы по теме
«Нет смысла что-то менять». Форвард «Металлурга» — о работе Андрея Разина в команде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android