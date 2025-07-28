Нападающий Игорь Гераськин обменян из «Металлурга» в «Адмирал»

«Адмирал» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен, в результате которого на Дальний Восток переезжает нападающий Игорь Гераськин, в обратном направлении отправляется форвард Арсений Ковгореня. Также приморский клуб получает денежную компенсацию.

26-летний Гераськин – воспитанник клуба «Титан» из подмосковного Клина. В КХЛ дебютировал в 2017 году за череповецкую «Северсталь». В сезоне-2023/2024 перешёл в «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ провёл 493 матча и заработал 205 (71+134) очков при показателе полезности «-24».

Ковгореня – 20-летний белорусский хоккеист, большую часть карьеры проведший в Беларуси: Арсений играл за минские «Юность» (Экстралига, 2022-2025), «Юниор» (2022-2024) и «Динамо-Минск» (КХЛ, сезон-2024/2025). В это межсезонье нападающий был обменян в «Адмирал» на денежную компенсацию.