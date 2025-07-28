Евгений Бирюков объяснил, почему «Металлург» обменял Игоря Гераськина в «Адмирал»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен форварда Игоря Гераськина в «Адмирал», в результате которого магнитогорский клуб пополнил форвард Арсений Ковгореня.

«Расставание с Игорем Гераськиным – шаг, который, как мы считаем, пойдёт на пользу всем сторонам сделки. Игорь, без сомнений, стал важной частью нашей команды, однако, на наш взгляд, сейчас ему нужна небольшая «перезагрузка», и «Адмирал» – прекрасная команда для этого. Мы уверены, что во Владивостоке Игорь получит игровое время и статус одного из лидеров команды.

Мы же по итогам сделки получаем Арсения Ковгореню – молодого таланта, который успел зарекомендовать себя в чемпионате Беларуси. Арсению всего 20 лет, и ему предоставляется возможность показать себя в командах нашей системы. К тому же мы освобождаем место под потолком зарплат, необходимое нам для дальнейших подписаний. Одно из них состоится в ближайшее время», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.