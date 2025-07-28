Сопин объяснил, нужно ли было Ткачёву ехать в Канаду, чтобы там поговорить с Ги Буше

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил, нужно ли было нападающему Владимиру Ткачёву ехать в Канаду, чтобы там поговорить с главным тренером Ги Буше.

– В завершение вот этой многострадальной истории с Ткачёвым: ему всё-таки нужно было летать в Канаду, чтобы поговорить с Буше?

– Им нужно было встретиться и обсудить какие-то там планы на будущее, предстоящий сезон. Но у Владимира не было визы действующей, процесс оформления занимал бы несколько недель, это не так же просто, и было принято решение, что они встретятся уже в Омске. Однако, как говорится, что-то пошло не так, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.