«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Максимом Карповым
Поделиться
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Максимом Карповым. Как сообщает пресс-служба, контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба.
Карпов пополнил состав «Сибири» в августе 2024 года и провёл за новосибирский клуб 54 матча, в которых набрал 14 очков — забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.
Всего в КХЛ нападающий сыграл в 806 матчах, заработав 369 (144+225) очков при общем показателе полезности «+125» и среднем времени на площадке в 14 минут и 14 секунд.
В сезоне-2023/2024 форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере в составе «Металлурга». Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».
Комментарии
- 28 июля 2025
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
10:56
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:10
-
08:40
-
08:21
- 27 июля 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
20:51
-
20:25
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
19:10
-
18:45
-
18:11
-
17:40
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:54