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Генменеджер «Авангарда»: назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера

Генменеджер «Авангарда»: назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что команда всегда строится под конкретного главного тренера.

– Вы сейчас набрали всю команду под Буше. Строите под него вертикаль. Это и команды ВХЛ и МХЛ. Не слишком ли это опасная стратегия? Потому что если вдруг не пойдёт у Ги, появится новый главный тренер — и новая перестройка. А сейчас вы все карты поставили на успехи Буше.
– Думаю, так происходит в любой команде. Назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера. Пусть даже с однолетним, с двухлетним контрактом. У Буше двухлетний контракт, но почему-то все определили, что осенью его должны уволить.

Ни один специалист не может сказать, что мы взяли плохих хоккеистов. Если гипотетически придёт другой тренер, то я не думаю, что тот же Алексей Кудашов, с кем мы работали несколько лет, был бы против тех игроков, которые сейчас собраны как бы под Буше.

Просто, как мы обсуждали ещё в моей предыдущей команде, всегда должна быть какая-то стратегия, в первую очередь видение тренера. Если тренер играет в витиеватый хоккей, ему нужен соответствующий набор хоккеистов в целом. Но я, в принципе, не считаю, что системы игры Буше и того же Кудашова кардинально отличаются, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Эксклюзив
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
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Новости. Хоккей
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