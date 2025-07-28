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Сопин — о реакции на расторжения: все защищают игроков, а о защите клубов никто не думает

Сопин — о реакции на расторжения: все защищают игроков, а о защите клубов никто не думает
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что хоккеисты в КХЛ более защищены, чем клубы.

– Понятно, что вас нельзя сейчас за это винить, как и другие клубы КХЛ, которые сейчас тоже, очевидно, хитрят, действуя при этом в рамках текущего регламента. Но всё-таки такую ситуацию, как с контрактом Ткачёва, невозможно представить в НХЛ. Там были бы штрафы за подобный выкуп контракта. На ваш взгляд, насколько справедливо, что у нас можно выкупить пятилетний контракт, заплатив компенсацию лишь за первый год?
– Мы действуем в рамках регламента. Можно найти много примеров среди хоккеистов, функционеров, тренеров. Не всегда бывают варианты, которые устраивают абсолютно всех. Сейчас мы живём в таких реалиях. У нас же ещё есть Трудовой кодекс Российской Федерации, его тоже никто не отменял. Поэтому всё в рамках закона и в рамках регламента. Если будет что-то меняться, быть может, клубы не будут давать пятилетние контракты.

Я анализирую прессу – все в основном нападают на клубы, защищают игроков, а о защите клубов никто не думает. Бывают же разные ситуации. Например, когда хоккеист, заведомо травмированный, приходит на предсезонку, когда хоккеист снижает к себе требования, имея длинный контракт, а ты, по сути, с ним ничего не можешь поделать.

Теоретически хоккеист с долгосрочным контрактом же может сказать: «Я не хочу играть в хоккей, просто буду приходить отбывать номер». Какие-то же рычаги воздействия на хоккеиста должны быть, ведь правильно? Поэтому надо смотреть со всех сторон. Лично мне кажется, хоккеисты у нас более защищены, чем клубы, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
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