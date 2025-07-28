«Хорошее усиление для команды». Cпортивный директор «Адмирала» — о переходе Гераськина

Cпортивный директор «Адмирала» Павел Житков высказался о приобретении нападающего Игоря Гераськина в результате обмена с магнитогорским «Металлургом». В обратном направлении проследовал форвард Арсений Ковгореня.

«Мы долго работали над обменом по Гераськину. Нам удалось достичь договорённостей с «Металлургом» и представителями игрока. Тренерский штаб чётко видит, на какой позиции и в каком сочетании использовать Игоря. Мы считаем, что это хорошее усиление для нашей команды», — цитирует Житкова пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ Гераськин провёл 493 матча и заработал 205 (71+134) очков при показателе полезности «-24».