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«Мечтали и надеялись снова его увидеть». В «Брюнесе» оценили переход Никласа Бекстрёма

«Мечтали и надеялись снова его увидеть». В «Брюнесе» оценили переход Никласа Бекстрёма
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Спортивный директор ХК «Брюнес» Йохан Альсен оценил переход нападающего Никласа Бекстрёма. 37-летний шведский форвард 18 лет выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы, конечно же, всегда мечтали и надеялись снова увидеть Никласа в составе «Брюнеса». Он демонстрирует огромную мотивацию к участию в нашем пути к будущим успехам. Когда я слышу это, я испытываю радость, благодарность и гордость. Никлас не только один из лучших центральных нападающих всех времён, но и обладает яркой индивидуальностью и лидерскими качествами как на льду, так и за его пределами, что делает его образцом для подражания во всём, за что мы выступаем», – цитирует Альсена пресс-служба клуба.

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