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Московское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Максом Комтуа

Московское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Максом Комтуа
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Московское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Максом Комтуа. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, новое соглашение с канадским форвардом рассчитано сроком на один год.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» в пяти матчах.

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