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В «Динамо» оценили подписание нового контракта с нападающим Максом Комтуа

В «Динамо» оценили подписание нового контракта с нападающим Максом Комтуа
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Генеральный директор ХК «Динамо» Сергей Сушко оценил продление контракта с канадским нападающим Максом Комтуа.

«Эпопея с продлением контракта Максима Комтуа подошла к концу — следующий сезон нападающий проведёт в нашем клубе. Изначально мы понимали, что форвард ждёт и рассматривает предложения из-за океана, и ждали наступления июля, чтобы возобновить переговоры о подписании соглашения. Переговорный процесс шёл в хорошем ключе, и мы нашли точки соприкосновения с нападающим и его агентом. Рады, что Максим продолжит радовать наших болельщиков своей игрой и вновь будет ярким украшением всей лиги!» — цитирует Сушко пресс-служба клуба.

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