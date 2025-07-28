В «Динамо» оценили подписание нового контракта с нападающим Максом Комтуа

Генеральный директор ХК «Динамо» Сергей Сушко оценил продление контракта с канадским нападающим Максом Комтуа.

«Эпопея с продлением контракта Максима Комтуа подошла к концу — следующий сезон нападающий проведёт в нашем клубе. Изначально мы понимали, что форвард ждёт и рассматривает предложения из-за океана, и ждали наступления июля, чтобы возобновить переговоры о подписании соглашения. Переговорный процесс шёл в хорошем ключе, и мы нашли точки соприкосновения с нападающим и его агентом. Рады, что Максим продолжит радовать наших болельщиков своей игрой и вновь будет ярким украшением всей лиги!» — цитирует Сушко пресс-служба клуба.