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«Это пугало». Подколзин — о реакции игроков «Эдмонтона» на поражения на старте плей-офф

«Это пугало». Подколзин — о реакции игроков «Эдмонтона» на поражения на старте плей-офф
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что все в команде были спокойны после поражений в двух первых матчах серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Кингз». Канадский клуб одержал четыре победы подряд и выиграл серию со счётом 4-2.

«Самым сложным для меня получилось начало плей-офф. Проиграли два матча «Лос-Анджелесу», а все спокойные. Меня это пугало. Мои мысли: «Неужели мы прошли этот путь, 82 игры, чтобы вот так просто вылететь», а у партнёров вообще ноль нервяка. Хорошо, в том моменте оказались в бане с Янмарком, он, видимо, прочитал моё состояние и сказал очень простую фразу: «Нам просто надо выиграть одну игру». Вроде бы банально, это не какая-то фраза из фильмов, после которой твоё психологическое состояние летит вверх. Но тот спокойный тон, которым он её произнёс, реально на меня подействовал», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
Эксклюзив
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
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