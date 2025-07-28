«Знал, на что иду, принимал решение осознанно». Подколзин — об ударе Кузьменко клюшкой

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о том, что ударил нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Андрея Кузьменко клюшкой по колену в одном из матчей первого раунда плей-офф НХЛ. Арбитры в том моменте дали форварду 10-минутный дисциплинарный штраф.

«У меня есть убеждение, что в медиа слишком раздувают эти истории. В том плане, что у читателей может сложиться ощущение, что уровень ненависти выше, чем реальный. «Подколзин подрался с Любушкиным», «Подколзин сцепился с Куликовым», «Подколзин ударил клюшкой Кузьменко». Может быть, выглядело некрасиво, но это часть игры. Не в смысле, что я всё сделал правильно, а в том, какой в итоге получился эффект. Уверен, Кузя всё равно по ходу серии думал об этом эпизоде. И я думал. То есть какие-то уже метаигры. Всё равно за Андрюху рад. Играл он здорово. Получается, нашёл свою команду, контракт новый подписал, должен пойти вверх после просадки небольшой.

На льду ты видишь всё по-другому. В той игре сначала Байфилда клюшкой ударил, потом вижу, Кузя едет, думаю: «Ну тут сам бог велел». Но на самом деле момент ни о чём. Я знал, на что иду, и принимал решение осознанно. Понимал, что меня удалят, но не думал, что дадут 10-минутный дисциплинарный штраф без двухминутного. Потом по плей-офф уже понял, что у судей, видимо, была установка — чуть что, сразу «зажигать» 10 минут. Вообще не церемонились», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.