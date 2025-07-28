Женская хоккейная лига обновила элементы фирменного стиля

Женская хоккейная лига обновила руководство по использованию элементов фирменного стиля к старту нового сезона. Визуальный облик лиги стал мягче, женственнее и понятнее — сохранив при этом силу, узнаваемость и характер ЖХЛ.

«Одним из ключевых обновлений стала упрощённая версия логотипа: лаконичное сочетание шайбы и плавного завитка, в котором легко угадывается как хоккейная динамика, так и очертание женского локона — образ, соединяющий спорт и элегантность. Курсивное написание аббревиатуры «ЖХЛ» придаёт знаку живость, пластичность и дружелюбный характер», — говорится на официальном сайте ЖХЛ.

Фото: ЖХЛ

В систему визуального оформления также вошёл логотип «Матрёшка» — символ преемственности, культурной самобытности и уважения к корням. В её силуэте зашифрованы элементы хоккейной экипировки, что делает знак понятным, тёплым и близким для широкой аудитории.

Фото: ЖХЛ

Значимым дополнением стали фирменные паттерны. Их основа была заложена ещё в 2018 году, во время чемпионата мира среди молодёжных женских команд в Дмитрове. Тогда они отразили энергию и динамику юного хоккея, а позднее были переосмыслены к 30-летию женского хоккея в России. Сегодня, в обновлённом виде, паттерны стали частью визуального языка ЖХЛ — как символ истории, устойчивости и движения вперёд.