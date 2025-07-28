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Подколзин — о троллинге «Флориды»: не представляю такое поведение от лидеров «Эдмонтона»

Подколзин — о троллинге «Флориды»: не представляю такое поведение от лидеров «Эдмонтона»
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Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал различные подколы игроков «Флориды Пантерз» при праздновании чемпионства.

«Они выиграли, это их дело. Могут позволить себе всё что угодно. Просто для себя отметил, что Бобровский и Куликов в этих насмешках над проигравшими не участвовали. Может, это вопрос воспитания и уважения. Ещё раз скажу, что не могу себе представить такое поведение от наших лидеров. При этом остаюсь при мнении, что все эти насмешки – пусть и их выбор, но они выиграли, а значит, могли себе позволить.

Маршан в майке «лузеры» меня не задел. Тем более не могу быть уверенным за себя: как бы я вёл себя в случае нашей победы? Серия была, скажем так, неоднозначная в плане всяких микромоментов на льду. Это же финал. Борщили обе команды достаточно. Много ударов, тычков, словесных каких-то разборок. Эмоции от победы имеют право вылиться через край», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
Эксклюзив
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
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