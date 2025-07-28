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Василий Подколзин рассказал о реакции Макдэвида на свой первый гол в плей-офф НХЛ

Василий Подколзин рассказал о реакции Макдэвида на свой первый гол в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о реакции Коннора Макдэвида на свой первый гол в плей-офф НХЛ. Россиянин отличился во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp)     1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31     1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18     1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17     2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10     2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52     3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp)     4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20    

«Почему-то большинство считает, что лучше иметь в плей-офф преимущество своего льда и начинать дома. Мне кажется, что выгоднее наоборот. Одну если цепанёшь на выезде, сразу расклад меняется. У тебя уже преимущество к домашнему отрезку. Вот сейчас мы все серии, кроме финальной, начинали на площадке соперника. С «Вегасом», как мне показалось, это особенно сказалось. Сильная команда. Эту серию хорошо запомню, так как свой первый гол в плей-офф забил во втором матче. Набрал 1+1 за период. Но свои эмоции тогда держал при себе, это сейчас вспоминать приятно. Вообще, оры и крики после заброшенных шайб, в принципе, не моё, считаю, что лучше спокойно с партнёрами обняться и поблагодарить их за созданный момент. Однако, конечно, крестик себе поставил. После гола стало легче.

С нами же была съёмочная группа с клубного телевидения. В их выпусках про плей-офф есть момент, как мы сидим в перерыве в раздевалке и Макдэвид меня хвалит: «Отличный бросок, Подзи. Мощный. Наверное, опять перед раскаткой 10 000 раз бросил по воротам». И я сижу, улыбаюсь. Его слова — это общекомандная тема меня троллить на тему того, что всегда выхожу на лёд перед тренировками раньше всех и тренирую броски», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
Эксклюзив
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
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