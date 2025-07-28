Василий Подколзин рассказал о реакции Макдэвида на свой первый гол в плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о реакции Коннора Макдэвида на свой первый гол в плей-офф НХЛ. Россиянин отличился во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ).

«Почему-то большинство считает, что лучше иметь в плей-офф преимущество своего льда и начинать дома. Мне кажется, что выгоднее наоборот. Одну если цепанёшь на выезде, сразу расклад меняется. У тебя уже преимущество к домашнему отрезку. Вот сейчас мы все серии, кроме финальной, начинали на площадке соперника. С «Вегасом», как мне показалось, это особенно сказалось. Сильная команда. Эту серию хорошо запомню, так как свой первый гол в плей-офф забил во втором матче. Набрал 1+1 за период. Но свои эмоции тогда держал при себе, это сейчас вспоминать приятно. Вообще, оры и крики после заброшенных шайб, в принципе, не моё, считаю, что лучше спокойно с партнёрами обняться и поблагодарить их за созданный момент. Однако, конечно, крестик себе поставил. После гола стало легче.

С нами же была съёмочная группа с клубного телевидения. В их выпусках про плей-офф есть момент, как мы сидим в перерыве в раздевалке и Макдэвид меня хвалит: «Отличный бросок, Подзи. Мощный. Наверное, опять перед раскаткой 10 000 раз бросил по воротам». И я сижу, улыбаюсь. Его слова — это общекомандная тема меня троллить на тему того, что всегда выхожу на лёд перед тренировками раньше всех и тренирую броски», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.