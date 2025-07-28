Подколзин: надо быть просто отбитым, чтобы устроить грязь против Макдэвида и Драйзайтля

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, что партнёры по команде всегда вступаются за суперзвёзд — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Если говорить про какие-то словесные провокации, то их особо не задевают. Поставьте себя на место игроков соперника, ты что-то там на них гавкаешь, а в ответ получишь взгляд: «Ты кто вообще такой? Иди на лавку, остынь». Уровень их превосходства же реально колоссальный. Открывать на них рот максимально глупо. Ну, ребята постарше, статусные, вроде Маршана, может, и вступали с ними в диалоги, но не более.

Жёсткая игра – да, случается. Но теперь поставьте себя на наше место. Могу судить по себе, но сто процентов уверен: когда кто-то жёстко или грубо играет против Макдэвида и Драйзатля, то каждый игрок на нашей лавке фиксирует такой момент, и ты не успеешь на смену уехать, как станет очень больно. Соперники тоже прекрасно понимают, это чувствуется. Надо быть просто отбитым, чтобы рискнуть устроить какую-то грязь. То есть какого-то одного телохранителя у них нет, скорее, можно сказать, что вся команда телохранители. Очевидно же, что эти ребята наши кормильцы.

Другое дело, что в целом против них самое серьёзное сопротивление. Останавливать их выходят только самые сильные. Никто в мировом хоккее не сталкивается в каждой смене с таким высочайшим уровнем оборонительных действий», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.