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Подколзин: неважно, трогал кубок за победу в конференции или нет. Важно, в какой момент

Подколзин: неважно, трогал кубок за победу в конференции или нет. Важно, в какой момент
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал суеверие о том, что нельзя трогать трофей за победу в конференции, чтобы не проиграть в финале Кубка Стэнли.

«Серию с «Далласом» завершили на их площадке. Радость распирает: «Мы в финале!» Обнимаемся, понятно. Кепки нам выдали, как победителям Запада. Вижу, кубок выносят, мои сразу мысли: «О, фоточка с кубком будет». Приглашают Коннора к постаменту с трофеем, и вижу, что все начинают переглядываться, пока он едет. Все же знают — это суеверие знаменитое. Пока всё это в голове крутится, он берёт кубок, и у нас всех рык радостный.

Прикольно было. В раздевалке потом ещё чуть сильнее порадовались. А логика поступка Макдэвида, думаю, всем понятна. Год назад последовали этому суеверию и проиграли в финале. Сейчас, увы, опять. Явно дело не в том, трогал ты кубок за конференцию или нет, а в какой момент. Сейчас считаю, что лучше бы с «Далласом» играли серию подольше. Всё-таки лишняя пауза нас выбила из колеи. Однако сейчас нет смысла гадать», — сказал Подколзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
Эксклюзив
«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
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