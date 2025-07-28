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«Надоело это. Какая-то недокоманда». Войнов о выступлении сборных России без гимна и флага

«Надоело это. Какая-то недокоманда». Войнов о выступлении сборных России без гимна и флага
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Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026. Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Безусловно, это очень грустно и печально. Обидно за ребят, у которых сейчас прайм-тайм в карьере идёт. Они обязаны были поехать на эту Олимпиаду и могли бы очень хорошо выступить. Но, к сожалению, такой возможности нет. Обидно за них.

Я разделяю мнение о том, что нужно возвращаться только с флагом и гимном. Уже надоело это. Какая-то недокоманда. Приезжаешь, везде тебя ограничивают. Надеюсь, что скоро это закончится и нашу страну восстановят во всех правах», – цитирует Войнова «Советский Спорт».

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

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