«Вашингтон» поблагодарил Никласа Бекстрёма за игру в клубе на протяжении 18 сезонов

«Вашингтон Кэпиталз» поблагодарил нападающего Никласа Бекстрёма за 18 сезонов, проведённых в клубе. 37-летний шведский форвард подписал контракт с «Брюнесом».

«Хотели бы поблагодарить Никласа Бекстрёма за его неоценимый вклад в нашу организацию и пожелать ему всего наилучшего, когда он вернётся в Швецию, чтобы продолжить свою хоккейную карьеру в «Брюнесе».

Один из величайших игроков «Кэпиталз» в истории и рекордсмен по результативным передачам, Ник был краеугольным камнем самого успешного периода в истории команды, кульминацией которого стало то, что он вместе со своими товарищами по команде завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Ник отдавал всё, что у него было, каждый день, сыграв более 1000 матчей в НХЛ в свитере «Кэпиталз», оказав неизмеримое влияние на команду, город и общество в целом.

Ники, во время пребывания в Вашингтоне ты был примером лидерства, преданности, скромности и дальновидности, и мы будем поддерживать тебя, когда ты продолжишь свой хоккейный путь дома. Спасибо тебе за всё, Ники!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

За свою карьеру в НХЛ Бекстрём набрал 1033 (271+762) очка в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.