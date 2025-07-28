Никлас Бекстрём провёл первую ледовую тренировку в составе «Брюнеса»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл первую тренировку в составе «Брюнеса». Ранее 37-летний форвард подписал контракт со шведским клубом по схеме 1+1. Никлас будет играть под номером 19.

Фото: ХК «Брюнес»

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» закончился 30 июня 2025 года.

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 (271+762) очка в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.