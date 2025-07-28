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«Металлург» объявил о подписании контракта с Владимиром Ткачёвым

«Металлург» объявил о подписании контракта с Владимиром Ткачёвым
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«Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на два года – до конца сезона-2026/2027.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Ранее было расторгнуто соглашение форварда с «ястребами», которое действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего нападающего 389 (120+269) очков в 470 матчах.

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