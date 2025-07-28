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«Такой игрок усилит любую команду». В «Металлурге» оценили подписание контракта с Ткачёвым

«Такой игрок усилит любую команду». В «Металлурге» оценили подписание контракта с Ткачёвым
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание двухлетнего контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Формирование состава – процесс, требующий быстрой реакции и принятия решений, «Кейс Ткачёва» наглядно это показал. Как только мы узнали, что Владимир выходит на рынок свободных агентов, то не стали медлить: мы встретились с Владимиром и его агентом, рассказали про то, каким мы видим «Металлург» в ближайшие сезоны, и про роль нападающего в обновлённой команде. Далее мы обсудили детали, и пришли к устраивающему всех соглашению.

Что касается самого Владимира, он не нуждается в представлении – это талантливый нападающий, способный как создать момент для партнёров, так и сам решить эпизод. Техничный и быстрый, Владимир доставил нам немало неприятностей в прошлом плей-офф, наглядно показав весь свой арсенал умений. Теперь он будет не огорчать, а радовать публику арены «Металлург». Такой игрок усилит любую команду, и мы не исключение. Мы рады, что нам удалось заполучить одного из самых мастеровитых хоккеистов во всей КХЛ», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

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