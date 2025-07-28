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«Не я набираю команду». Генменеджер сборной Швеции — о формировании состава на ОИ-2026

«Не я набираю команду». Генменеджер сборной Швеции — о формировании состава на ОИ-2026
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Генеральный менеджер сборной Швеции Йозеф Бумедьен высказался по поводу формирования состава национальной команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Мне повезло оказаться на этой должности. Вокруг сборной собралась отличная команда: главный тренер Сэм Халлам, Патрик Хёрнквист, Даниэль Альфредссон и все остальные. У них много знаний. В Швеции не я выбираю состав. Мы делаем это коллегиально, и в конце дня, если несколько игроков набирают одинаковое количество очков, последнее слово остаётся за главным тренером. Пока до этого не доходило.

«Мы обсуждаем и стараемся рассмотреть как можно больше вариантов, прежде чем принять решение. Я не воспринимаю это как давление. Мне просто повезло быть частью этого процесса», — приводит слова Бумедьена пресс-служба НХЛ.

Ранее сборная Швеции назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026: Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), нападающие Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз») и Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).

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