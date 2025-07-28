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«Монреаль» объявил о заключении нового контракта с Джейденом Страблом

«Монреаль» объявил о заключении нового контракта с Джейденом Страблом
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Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» сообщила о подписании нового одностороннего контракта с защитником Джейденом Страблом. Двухлетнее соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027. Его средняя годовая зарплата составит $ 1,4125 млн.

В сезоне-2024/2025 23-летний Страбл сыграл за «Канадиенс» 56 матчей, забив два гола и отдав 11 результативных передач при показателе полезности «-2», заработал 52 минуты штрафа и совершил 124 силовых приёма, заняв пятое место в команде по этому показателю (вместе с Джейком Эвансом). 23-летний защитник также сыграл две встречи Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

С момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2023/2024 Страбл провёл 112 матчей за «Монреаль» и набрал 23 (5+18) очка, а также получил 109 минут штрафа.

Страбл был выбран «Канадиенс» во втором раунде под общим 46-м номером драфта НХЛ 2019 года.

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