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Гол Кучерова в ворота Федотова вошёл в топ-50 лучших заброшенных шайб сезона-2024/2025

Гол Кучерова в ворота Федотова вошёл в топ-50 лучших заброшенных шайб сезона-2024/2025
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Гол российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в ворота «Филадельфии Флайерз» занял 32-е место в списке 50 лучших заброшенных шайб прошедшего сезона в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео заброшенной шайбы российского форварда в ворота соотечественника Ивана Федотова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта игра состоялась 8 ноября 2024 года на площадке «Тампа-Бэй». Гол Кучерова на последней минуте первого периода открыл счёт во встрече. Но его шайба осталась единственной заброшенной хозяевами в этой встрече. Победу в матче одержала «Филадельфия» — 2:1.

Всего на счету Кучерова 37 голов в 78 встречах регулярного сезона-2024/2025. Также на его счету 84 результативные передачи. Он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир чемпионата НХЛ.

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