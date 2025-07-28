Мэттью Шефер и Гэвин Маккенна вошли в сборную Канады на Всемирных юношеских летних играх

С 27 июля по 2 августа в Миннеаполисе (США) проходит турнир World Junior Summer Showcase (Всемирные юношеские летние игры — этап подготовки к МЧМ-2026), в котором принимают участие молодёжные сборные США (две команды), Канады, Швеции и Финляндии.

В состав сборной Канады вошли первый номер драфта НХЛ – 2025 защитник Мэттью Шефер и ещё 22 игрока, выбранных в первом раунде. Кроме того, в команду включён нападающий Гэвин Маккенна, который недавно поступил в Пенсильванский университет и является фаворитом драфта НХЛ – 2026.

На турнире сыграно два матча:

США («белые») — Финляндия — 5:2;

США («синие») — Швеция — 2:5.

На молодёжном чемпионате мира — 2026 примут участие 10 команд, которые будут разделены на две группы. Сборная США станет играть в группе A вместе со Швецией, Словакией, Швейцарией и Германией. В группу B входят Финляндия, Чехия, Канада, Латвия и Дания.